В Кремле отреагировали на задержание Платини

Задержание бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини не является вопросом Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что задержание Платини является вопросом «тех органов, которые его взяли под стражу». Это «не вопрос Кремля», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Чемпионат мира по футболу-2018, проходивший в России, «и по нашему убеждению, и по признанию руководства футбольного мира – это был лучший чемпионат мира в истории».

Ранее стало известно об аресте экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини по подозрению в коррупции.