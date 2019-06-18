Арестован Мишель Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции.

По данным издания Mediapart, Платини заключен под стражу из-за подозрений в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2010-м Катар был выбран местом проведения ЧМ по футболу в 2022 году. Однако позднее представителей Катара обвинили в подкупе голосов в пользу своей заявки, но расследование Международной федерации футбола не выявило факты подкупа.

Позже экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в своей книге «Моя правда» уличил Катар в нечестности.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему чемпионат мира в Катаре может сильно уступить ЧМ-2018.