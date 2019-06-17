Каскадер объяснил причины «полицейского переворота»на Lada Vesta

Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков пояснил, что сотрудники Военной автоинспекции (ВАИ) совершили неудачный «полицейский разворот» из-за хорошей резины и качественного асфальта.

«Когда мы работаем, когда делаем подобного рода разворот, мы обычно поливаем водичкой асфальт или используем песочек, чтобы было поменьше сцепки. Судя по всему, у ребят была хорошая резина и хороший асфальт. Им не повезло. В принципе, все они сделали правильно, но не рассчитали. Чуть-чуть не хватило опыта», – сказал Иншаков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что такие инциденты при «полицейском развороте» могут произойти с любым автомобилем вне зависимости от марки.

«Раз на раз не приходится. Бывает сцепление слабенькое, бывает дорога уже накатанная, скользкий асфальт – все, что угодно. Как правило, это проходит нормально. Это достаточно редкий случай. Может быть, скорости не хватило, когда выше скорость – сцепление меньше. Это не трюк, это просто езда. Фигурное вождение», – заключил каскадер.

Напомним, сотрудники ВАИ перевернулись на Lada Vesta во время отработки «полицейского разворота». Инцидент мог произойти во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», который проходил 12-15 июня на полигоне «Ногинский» в Подмосковье.