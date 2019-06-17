Сотрудников группы «Тинькофф» попросили не называть свое место работы банком

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17 июня, понедельник | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На челябинского полковника полиции завели дело за домогательства к сотрудницам
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда
Британский спецназ готовится к новой войне
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
Русский язык – залог сохранения Украины
Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
Начало конца демократической легитимности
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Диалоги яйца и курицы
Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
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