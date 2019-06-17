Сотрудников группы «Тинькофф» попросили не называть свое место работы банком

Глава группы «Тинькофф» Оливер Хьюз направил сотрудникам «Тинькофф банка» письмо, в котором попросил не называть свое место работы банком.

«Действительно Оливер писал такое письмо. Причина письма связана с тем, что Тинькофф уже давно не банк, а группа компаний или экосистема, и описывать ее как исключительно банк, во-первых, не совсем корректно к сотрудникам других бизнес-линий, во-вторых, не совсем точно с точки зрения масштаба экосистемы», – отметили в «Тинькофф», передает РИА «Новости».

Однако в группе уточнили, что от слова «банк» в названии отказываться не станут: «Официально «Тинькофф банк» отказываться от названия не будет, он является отдельным юридическим лицом в составе группы «Тинькофф» также как и «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл» и так далее».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за объединения продуктов и услуг, в том числе и нефинансовых, в новом бренде из названия может исчезнуть слово «банк».