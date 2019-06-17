Глава Дагестана госпитализирован в Москве

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве с диагнозом «воспаление легких», назначен исполняющий обязанности главы республики.

«Глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом «воспаление легких», – сказано в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

Уточняется, что на время его отсутствия исполнять обязанности главы Дагестана будет председатель правительства республики Артем Здунов.

Напомним, Владимир Васильев стал врио главы Дагестана осенью 2017 года, а через год был избран главой республики на пять лет.

Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он также является заслуженным юристом России. Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Мужества и орден Почета.