Британские СМИ написали о готовящемся потеплении отношений с Россией

Великобритания и Россия изучают возможности потепления отношений, в том числе не исключена встреча российского лидера Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите G20 в Японии, сообщают британские СМИ.

Это может быть первая встреча на этом уровне после инцидента в Солсбери и последующей высылки 23 российских дипломатов из Великобритании, пишет The Guardian.

При этом указывается, что встреча между лидерами не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной.

Саммит G20 в Осаке 28-29 июня, вероятно, станет последним международным визитом для Мэй в качестве премьер-министра.

Напомним, 4 марта прошлого года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Британия сразу же обвинила Россию в причастности к отравлению, не предоставив доказательств. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада.