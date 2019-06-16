Грузинские противники геев отвергли обвинения в связях с Россией

Грузинские противники ЛГБТ объявили на митинге в Тбилиси, что создают безоружные народные дружины для патрулирования города в течение предстоящей недели, чтобы не допустить проведения гей-парада или иных мероприятий, которые намечены на 18-25 июня, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом заявил бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который становится фактическим лидером консервативного движения против геев. Он сообщил, что в народные дружины объединятся бывшие военные и спортсмены, которые готовы сопротивляться полиции, если та будет осуществлять задержания.

«Получите ответ!» - предупредил он полицию.

«Нас будут сотни, тысячи, легион. Будем ремнями связывать сторонников и представителей ЛГБТ», – заявил Васадзе.

«Грузия не должна быть местом столкновения империй. Мы за дружбу с Западом, но пусть Запад не учит нас тому, что для нас неприемлемо. Бессовестно говорить, что мы агенты Кремля. Скажу страшное, я готов дружить и с Россией, только пусть вернет нам Абхазию и Южную Осетию», – заявил он.

На акции оппозиционный депутат Эмзар Квициани заявил, что представителей ЛГБТ «поддерживают послы США и Британии». «Процесс (проведение гей-недели) не входит в интересы России», – заявил этот депутат из «Альянса патриотов».

Накануне первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили усмотрела российские интересы за группами, выступающими против проведения в стране 18-25 июня «Недели ЛГБТ».

«Особая агрессия (у этих групп) против стран – наших партнеров, против их послов. Это показывает, чьи интересы могут стоять за этими агрессивными группами. За ними – российские интересы», – заявила она в субботу.