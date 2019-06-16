Коту Алибасова предложили за съемки 150 тыс. долларов

Коту-сфинксу продюсера Бари Алибасова Чуче поступило много рекламных предложений о съемках на общую сумму более 150 тыс. долларов, рассказал представитель продюсера Вадим Горжанкин.

«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата – с 14 по 15 июня – группе «На-На» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тыс. долларов. Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения», – передает слова Горжанкина «Говорит Москва».

Он отметил, что уже достигнуто принципиальное согласие с большинством рекламодателей, единственный отказ получила компания, которая производит средства от облысения для мужчин.

«Они предлагали Чуче участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым!», – сообщил Горжанкин.

Представитель Алибасова отметил, что окончательное решение об участии Чучи в рекламных проектах примет сам продюсер, который пока находится в реанимации.

Ранее Горжанкин сообщил, что из квартиры продюсера во время пресс-конференции сбежал кот Чуча. Его обнаружили в центре школы кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.

Алибасов в начале этой недели пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб. Первым делом продюсер поинтересовался, где его кот Чуча.