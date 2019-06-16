Песков рассказал о выжидательной позиции Путина по Украине

Президент России Владимир Путин занимает в отношении Украины выжидательную позицию из-за того, что пока нет понимания отношения нового украинского лидера Владимира Зеленского к Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, но пока нет понимания относительно дальнейших событий на Украине.

Ранее на этой неделе Путин выразил надежду, что новое руководство Украины чувствует себя свободным от ограничений, которыми были связаны прежние украинские власти. Он отметил, что надеется на то, что Киев будет двигаться по пути восстановления отношений с Россией.