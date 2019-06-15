Як-52 упал на авиашоу в Польше

Во время авиашоу в Польше легкомоторный самолет Як-52 упал в реку, в результате чего погиб пилот, сообщил представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

«Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды», – цитирует Мистера РИА «Новости».

Часть обломков машины и тело пилота спасатели достали из воды. Личность погибшего установлена – им оказался 60-летний житель Германии, который специально приехал в Плоцк для участия в авиашоу.

Мероприятие после трагедии остановили. В настоящее время на месте происшествия работают оперативники.

Около восьми лет назад при схожих обстоятельствах почти в том же самом месте погиб летчик из Польши.