Французская полиция стала намного чаще применять гранатометы

В 2018 году полиция Франции в три раза чаще использовала спецсредства вроде гранатометов и гранат с резиновыми поражающими элементами, чем за год до этого, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на данные Генеральной инспекции Национальной полиции.

Сообщается, что наибольший вклад в статистику по году внесли массовые протесты по типу движения «желтых жилетов», которые начались в последние месяцы 2018 года, передает ТАСС.

Всего за прошлый год среди полицейских зафиксировали 10 тыс. выстрелов из гранатометов LBD, что на 203% больше, чем в 2017 году. Такие гранатометы применялись как с газовыми гранатами, так и крупными резиновыми пулями.

Еще больше полиция стала применять гранаты с резиновыми поражающими элементами. Их использование увеличилось на 296%. Всего полицейские применили их за прошлый год свыше 5,4 тыс. раз.

В январе 2019 года депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» внесли на рассмотрение парламента законопроект, призванный временно запретить стражам порядка использовать в ходе столкновений с участниками протестов резиновые пули и гранаты из-за большого количества пострадавших.