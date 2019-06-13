Жену бывшего вратаря сборной России по хоккею нашли мертвой

Супруга бывшего хоккеиста российской сборной Максима Соколова обнаружена мертвой в одном из поселков в Ленинградской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

Супруга бывшего хоккеиста российской сборной Максима Соколова обнаружена мертвой в одном из поселков в Ленинградской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В коттеджном поселке Новая Романовка убита супруга хоккеиста Максима Соколова», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК по области сообщили, что в поселке Новая Романовка, расположенном во Всеволожском районе региона нашли тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на месте преступления был найден 17-летний молодой человек с телесными повреждениями, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным источника в правоохранительных органах, об инциденте сообщил младший брат госпитализированного юноши. Он заявил, что у того произошел конфликт с матерью.

Собеседник добавил, что молодой человек набросился на женщину с ножом, после чего, по предварительным данным, нанес ранения себе.

Максим Соколов – бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он играл за «СКА» и омский «Авангард».