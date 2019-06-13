Украинцы стали чаще пытаться стать евреями и поляками через суд

Жители Украины начали все чаще пытаться сменить свою национальность в судебном порядке. В частности стало известно о двух курьезных делах, которые рассматривал суд.

В октябре 2018 года жительница Кировоградщины обратилась в Александрийский горрайонный суд с просьбой «установить юридические факты о том, что она и ее ныне покойные мать, бабушка и тетя принадлежат к еврейской национальности», пишет «Страна».

Женщина просила суд признать ошибочной запись за 1949 год в ее свидетельстве о рождении, где национальность матери указывается как «украинка» вместо «еврейка». В ноябре того же года суд отказал в открытии производства по этому заявлению.

Жительница Украины попробовала оспорить решение, однако Кировоградский апелляционный суд оставил его без изменений. После этого женщина обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, однако и там потерпела неудачу.

«Действующим законодательством Украины не предусмотрено указание в актовых записях гражданского состояния и свидетельствах о рождении национальности родителей ребенка или лиц, вступающих в брак. Тем самым обеспечивается равенство всех независимо от национальности или этнического происхождения, а также право лица свободно выбирать и восстанавливать национальность», – говорится в решении по делу, которое Верховный суд рассмотрел 29 мая 2019 года.

В суде пояснили, что изменить национальность можно только путем подачи заявления об ошибке в ЗАГС, если она действительно была допущена.

Такой же отказ от Большой палаты Верховного суда в конце января 2019 года получил украинец, требующий в иске, чтобы суд внес изменения в актовую запись о рождении. Истец просил отметить в графе национальности отца «поляк».

По мнению украинских экспертов, украинцы подают такие иски, чтобы поднять вопрос о репатриации на историческую родину и получении при постоянном месте жительства в Израиле льгот. В случае изменения национальности на польскую истцы желают получить карту поляка с целью претендовать в дальнейшем на гражданство Польши.