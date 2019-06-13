Украинская оппозиция резко отреагировала на нежелание властей снижать тарифы ЖКХ

Новая власть не собирается снижать тарифы на коммунальные услуги и бороться с коррупцией при поставках газа на Украину, заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса. Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит – бороться с коррупцией при поставках газа на Украину. И готова схему «Дюссельдорф+», использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую – «ДюЗЕльдорф+», и использовать уже в своих интересах», – говорится в заявлении партии.

Также там отметили, что новая власть будет работать по старым схемам и действовать в своих интересах, а не для украинского народа.

Заключение договора о прямых поставках газа из России – первоочередная задача власти, подчеркнули в партии.

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКУ. «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал», – отметил Герус.

При этом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее заявлял, что Зеленский и его администрация собираются решить вопросы с высокими тарифами на коммунальные услуги после выборов в парламент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД