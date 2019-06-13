Аргентина предложила России сотрудничество в исследовании глубокого космоса

Буэнос-Айрес предлагает Москве кооперацию по исследованию глубокого космоса, сообщил ответственный менеджер по кооперации с Россией Национальной комиссии по космической деятельности Аргентины (CONAE) Станислав Макарчук.

«Еще одна тема, которая могла бы представлять интерес для России, это кооперация по исследованию глубокого космоса через установку специальных станций (антенн)», – сказал он, передает РИА «Новости».

В Аргентине размещены две такие станции – одна Европейского космического агентства в Маларгуэ для поддержки миссий, совершаемых по всей Солнечной системе, а вторая оказывает поддержку программе Китая по исследованию Луны.

«Благодаря этой второй станции, расположенной в провинции Неукен, Китай смог достичь темной стороны Луны. Мы сейчас работаем над тем, чтобы Китай смог осуществить следующую миссию «Чанъэ-5», которая заключается в полете на Луну, заборе образцов и возвращении на Землю», – сообщил Макарчук.

По его словам, тема станций для дальнего космоса является возможной сферой кооперации с Россией. «Мы уже проводили консультации с экспертами. Со стороны России у нас хорошие контакты с Институтом космических исследований, который участвует с Европейским космическим агентством в проекте ExoMars, и мы обсуждали возможный интерес России к антенне для глубокого космоса, вплоть до посещения российскими экспертами европейской станции, которая оказывает поддержку проекту ExoMars», – добавил Макарчук.

Кроме того, Аргентина заинтересована в поставках из России материалов, компонентов и услуг для своей ракеты-носителя Tronador. «Интересная тема – это проект Tronador, это проект аргентинской ракеты-носителя для запуска на орбиту небольших спутников весом до 750 килограммов. Мы заинтересованы в получении предложений от России для их технического анализа. Речь идет о российских материалах, компонентах и услугах», – сказал он.

Макарчук добавил, что под услугами подразумеваются различные консультации. «Россия имеет хороший опыт в части развития ракет-носителей и запусков, и эта тема представляет для нас большой интерес», – отметил он.

Данная тема, в частности, обсуждалась во время прошедшей в конце мая межправкомиссии России и Аргентины по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам Макарчука, компания Veng, где CONAE принадлежит контрольный пакет, работает с Росатомом в части поставок углеволокна. Стороны готовы подписать меморандум о взаимопонимании для кооперации в сфере исследования материалов для космической сферы и батарей для спутников.

Тем временем российская космонавтика, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вступает в совершенно новую эпоху. США перестанут выплачивать России огромные деньги за доставку космонавтов на МКС. Вместе с тем наша страна готова к ряду масштабных проектов, в том числе касающихся Луны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реализуемы эти планы.