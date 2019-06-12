Вратаря сборной России по футболу задержали во Внуково

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев был задержан в столичном аэропорту Внуково за мелкое хулиганство.

Полицейские задержали Лунева во Внуково сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Между тем в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу подтвердили факт инцидента, не назвав, однако, имени пассажира.

«Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть линподразделения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», – сообщили в ведомстве.

Заявление поступило от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок.

Как уточнил источник, у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании «Россия».