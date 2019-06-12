США решили направить в Польшу еще 1 тыс. военных

Американские власти решили направить в Польшу 1 тыс. военнослужащих дополнительно к уже находящимся там 4 тыс. американских военных, пишет сетевое издание Defense One со ссылкой на источники.

Дополнительные войска будут заниматься материально-техническими вопросами, боевые обязанности не будут входить в их задачи, передает ТАСС.

По информации издания, соответствующие договоренности будут оглашены в среду во время встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды в Белом доме.

Во вторник сообщалось, что Вашингтон готовит предложение Варшаве по цене и условиям возможной продажи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В конце мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США на территории республики.

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