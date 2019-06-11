Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО

Встречи американских пилотов с НЛО продолжаются во время зарубежных походов авианосных ударных групп ВМС США, пишут американские СМИ. Ранее сообщалось, что последние инциденты произошли у восточного побережья США в 2015 году.

Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.

Издание приводит его частную переписку, в которой он отвечает на вопрос о том, действовали ли НЛО в зоне ограниченного воздушного пространства военных операций у восточного побережья США или следовали за ударной авианосной группой. Он отметил, что во время полетов в Средиземном море и в Персидском заливе рабочая нагрузка у пилотов так высока, что единственное, на что они обращают внимание, это на то, чтобы не столкнуться с другими объектами.

Однако, заметил Грэйвз, в этих регионах он также видел радиолокационные сигналы от неопознанных объектов, которые ранее встречались у берегов США.

Издание подчеркивает, что эти свидетельства Грейвса опровергают данные The New York Times. NYT ранее заявлял, что встречи пилотов с НЛО прекратились весной 2015 года, однако из переписки Грэйвза следует, что они продолжались, пока его подразделение – эскадрилья VFA-11 («Красные потрошители») – было развернуто за рубежом.

Портал предполагает, что эти события могли быть испытаниями «очень экзотических и секретных технологий», которые принадлежат военным США или других стран. Однако окончательного объяснения этим инцидентам нет.

В конце мая New York Times писал, что пилоты эскадрильи VFA-11 ВМС США около года, с лета 2014-го по март 2015 года, якобы видели НЛО на восточном побережье страны. После этого, как утверждалось, подразделение отправилось в зарубежный поход – к берегам Сирии, и инциденты прекратились.

В мае 2018 года Пентагон опубликовал доклад о наблюдениях НЛО пилотами ВВС США в середине 2000-х.