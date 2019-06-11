Касперская: Российская «Аврора» может стать альтернативой Android

«Предложение Huaiwei перейти на операционную систему «Аврора» очень перспективное. В современном технологическом мире компания, которая производит платформу, является основным выгодоприобретателем от всего, что будет с этой платформой происходить», – сказала газете ВЗГЛЯД президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

По словам эксперта, возможность того, что в перспективе ОС «Аврора» может стать альтернативой Android существует, но для этого предстоит еще многое сделать.

«Надо понимать, что качество экосистемы определяется даже не ее внутренними свойствами, а количеством приложений, которые под нее написаны. С этим у «Авроры» пока не очень, таких приложений сейчас многократно меньше, чем у Android», – отметила Касперская.

Говоря о возможности использования китайской компанией Huaiwei российской «Авроры», собеседница назвала такой вариант развития событий «очень перспективным». Если только с Huaiwei удастся достичь соглашения.

«В современном технологическом мире компания, которая производит платформу, является основным выгодоприобретателем от всего, что будет с этой платформой происходить, – подчеркнула Касперская. – Очень хорошо если появится большой игрок, который приобретет российскую экосистему. Это будет означать ее активное развитие, большое количество пользователей, гораздо большее, чем есть сейчас. Это будет выходом на открытый рынок – китайский, а в перспективе – и на мировой».

«Чем более широкий рынок, тем больше возможностей. Успешность операционной системы определяется количеством пользователей. Если у тебя три пользователя, то ты никому не нужен, а вот если у тебя их 300 миллионов – ты значимый игрок», – добавил Касперская.

При этом быть уверенным в том, что участь Huaiwei не постигнет и другие крупные китайские компании, такие как Хiaomi, Meizu и Lenovo, в настоящее время нельзя, отметила эксперт.

«Сейчас нет гарантий, что они не повторят судьбу Huaiwei, не попадут под санкции. Вы же видите, как ведут себя американцы. Никто сейчас никаких гарантий не даст», – констатировала Касперская.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков и глава Huawei Го Пин на полях Петербургского международного экономического форума обсудили возможность использования на смартфонах Huawei ОС «Аврора».

При этом в «Ростелекоме» заявили, что не получали предложений об использовании мобильной ОС «Аврора» (ранее – Sailfish) на смартфонах Huawei, но отметили готовность к сотрудничеству.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о запрете использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах Huawei, а также о перспективах российской «Авроры» в этой ситуации.