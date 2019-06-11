Филарет созвал поместный собор Киевского патриархата

Бывший глава так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет решил созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ не дает ему такого права.

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», – сказал Филарет, уточнив, что планирует созвать именно поместный собор УПЦ КП, а не ПЦУ, сообщает «Би-би-си Украина».

Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу ПЦУ, так как это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

Издание также сообщает о планах Филарета утвердить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь – Киевский патриархат от любого посягательства».

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным», – подчеркнул Филарет.

Он отметил, что так можно будет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».

Ранее ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Однако Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует, и он – ее патриарх.

Позже синод Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, но так и не смог переубедить Филарета. В тоже время Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.

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