Филарет созвал поместный собор Киевского патриархата

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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            Филарет созвал поместный собор Киевского патриархата

            11 июня 2019, 12:49

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Бывший глава так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет решил созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ не дает ему такого права.

            «Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», – сказал Филарет, уточнив, что планирует созвать именно поместный собор УПЦ КП, а не ПЦУ, сообщает «Би-би-си Украина».

            Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу ПЦУ, так как это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

            Издание также сообщает о планах Филарета утвердить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь – Киевский патриархат от любого посягательства».

            «Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным», – подчеркнул Филарет.

            Он отметил, что так можно будет «сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь».

            Ранее ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Однако Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует, и он – ее патриарх.

            Позже синод Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, но так и не смог переубедить Филарета. В тоже время Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал.

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