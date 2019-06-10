Врио губернатора Астраханской области рассказал о вреде антииранских санкций для региона

«Мы сегодня рассмотрели вопросы увеличения грузопотока через наши водные транспортные пути, а также рассмотрели вопросы необходимости и целесообразности возобновления промысла кильки», – заявил врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин по итогам проведения заседания совета по морской деятельности при губернаторе региона.

«Также обсудили развитие интеллектуального потенциала отрасли. Выслушали ряд предложений от представителей бизнеса, заслушали представителей госструктур, и наметили конкретные предложения, по которым будем работать», – добавил Бабушкин.

По словам врио губернатора, «развитие воднотранспортного узла имеет стратегическое значение и обеспечивает соблюдение экономических и политических интересов России на Каспии».

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, перед началом совета, который состоялся в конференц-зале астраханского филиала «Росморпорта», Игорь Бабушкин осмотрел ледокол «Капитан Чечин», а затем на лоцманском судне проследовал по рейду, на котором сейчас на якоре стоят сухогрузы, танкеры и буксиры со всего Прикаспия, осуществляя в Астрахани выгрузку, погрузку или оформление документов. Обеспечение безопасной стоянки судов в акватории – одна из основных функций предприятия. Кроме этого, здесь находится единственный на Каспии морской спасательный координационный центр.

Как подчеркнул на совещании Бабушкин, в настоящее время есть ряд проблем по развитию грузопотоков в регионе. По информации, представленной и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области Денисом Афанасьевым, имеющиеся портовые мощности загружены на 15 процентов.

По его словам, из-за введенных санкций в отношении Ирана – основного торгового партнера Астраханской области – практически прекратилась транспортировка в эту страну металла из России, в том числе через астраханские порты. Рост перевалки зерновых сдерживается из-за запрета на ввоз пшеницы, который был введен самим Ираном еще в 2016-м году. Сейчас порты начали модернизировать мощности под новые виды грузов. Например, ряд компаний строят терминалы под растительное масло – из-за роста спроса на перевозку этого продукта.

По мнению Афанасьева, Астраханская область имеет серьезные перспективы развития внутренних водных перевозок. «Из региона отгружается более одного миллиона тонн сельхозпродукции ежегодно, она поставляется в Москву и регионы Поволжья автотранспортом, в то время как водный транспорт имеет самую низкую стоимость перевозки на дальние расстояния, – сказал и.о. министра, – таким образом, видится целесообразным «переключение» перевозок на внутренний водный транспорт».

На совещании также особое внимание уделялось вопросу обеспечения проходных глубин Волго-Каспийского судоходного канала.

«Нам надо четко понимать, какими темпами сегодня идут дноуглубительные работы, какие есть сложности и что с этим необходимо сделать. Вопрос действительно очень важный, и поэтому, помимо сегодняшнего совещания, мы будем в еженедельном режиме обсуждать результаты дноуглубительных работ», – сказал Бабушкин.

На заседании совета также была представлена информация Каспийского НИИ рыбного хозяйства о возобновлении килечного промысла, рассматривались вопросы о прохождении маломерных судов, и тема развития кадрового потенциала в сфере морских перевозок.