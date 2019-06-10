Беглов призвал создать в Петербурге моду на интеллектуальные достижения

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что мода на интеллектуальные достижения в городе должна стать нормой жизни. Градоначальник сказал об этом на заседании оргкомитета 61-й международной математической олимпиады.

Соревнования состоятся в пятый раз в России и впервые в Петербурге в 2020 году, сообщается на сайте администрации города.

По словам Беглова, гарантией успешного проведения престижных соревнований станет накопленный городом уникальный опыт в области организации событий всероссийского и мирового масштаба.

«В Петербурге наступило время «перезагрузки», – сказал глава города. Он подчеркнул, что без качественного образования, нужного уровня математической подготовки невозможно решить амбициозные задачи, и поэтому сегодня активно развивается городское образовательное пространство, расширяются цифровые возможности школ.

«Мы хотим, чтобы каждая городская школа была похожа на Академию талантов и Цифровую академию», –сказал он. В северной столице сложилась лучшая в стране система подготовки специалистов информационных технологий, что позволит Петербургу обойти конкурентов и быстро войти в «цифровую эпоху».

Врио губернатора напомнил, что Петербург всегда славился своими физико-математическими лицеями и победами на самых разных международных олимпиадах и интеллектуальных турнирах. В прошлом году 11 петербургских школьников завоевали 12 медалей, в том числе и на международной математической олимпиаде, где в составе сборной России помогли вывести команду на второе место в мировом зачете.

По словам Александра Беглова, ни одному мегаполису не удавалось поднять экономику без талантливых кадров, поэтому сегодня городу необходимы современные способы включения талантливой молодежи в интеллектуальную жизнь. «Важно, чтобы мода на интеллектуальные достижения стала нормой жизни для большинства петербуржцев», – сказал он.

На Петербургском международном экономическом форуме-2019 Александр Беглов обсудил с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым перспективы создания в северной столице международного математического центра.

Глава города сообщил, что подготовка к 61-й международной математической олимпиаде уже началась. На ее проведение из бюджета Санкт-Петербурга в рамках софинансирования выделено более 130 млн рублей. Определены места проживания участников, разработаны проекты логотипов и фирменного стиля, готовится видеопрезентация, которая будет показана в этом году на юбилейном турнире в Великобритании.

Как отметила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, решение предоставить Санкт-Петербургу право принять чемпионат мира по математике – признание его авторитета как современного математического образовательного центра.