Беглов призвал создать в Петербурге моду на интеллектуальные достижения

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10 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...
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Может ли христианин быть националистом

Владимир Можегов, публицист
В раю, вероятно, не будет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Но пока мы живем на Земле, мы сохраняем свои особенности и национальные культуры. Должны ли мы это отрицать? Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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            Беглов призвал создать в Петербурге моду на интеллектуальные достижения

            10 июня 2019, 16:25

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            Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что мода на интеллектуальные достижения в городе должна стать нормой жизни. Градоначальник сказал об этом на заседании оргкомитета 61-й международной математической олимпиады.

            Соревнования состоятся в пятый раз в России и впервые в Петербурге в 2020 году, сообщается на сайте администрации города.

            По словам Беглова, гарантией успешного проведения престижных соревнований станет накопленный городом уникальный опыт в области организации событий всероссийского и мирового масштаба.

            «В Петербурге наступило время «перезагрузки», – сказал глава города. Он подчеркнул, что без качественного образования, нужного уровня математической подготовки невозможно решить амбициозные задачи, и поэтому сегодня активно развивается городское образовательное пространство, расширяются цифровые возможности школ.

            «Мы хотим, чтобы каждая городская школа была похожа на Академию талантов и Цифровую академию», –сказал он. В северной столице сложилась лучшая в стране система подготовки специалистов информационных технологий, что позволит Петербургу обойти конкурентов и быстро войти в «цифровую эпоху».

            Врио губернатора напомнил, что Петербург всегда славился своими физико-математическими лицеями и победами на самых разных международных олимпиадах и интеллектуальных турнирах. В прошлом году 11 петербургских школьников завоевали 12 медалей, в том числе и на международной математической олимпиаде, где в составе сборной России помогли вывести команду на второе место в мировом зачете.

            По словам Александра Беглова, ни одному мегаполису не удавалось поднять экономику без талантливых кадров, поэтому сегодня городу необходимы современные способы включения талантливой молодежи в интеллектуальную жизнь. «Важно, чтобы мода на интеллектуальные достижения стала нормой жизни для большинства петербуржцев», – сказал он.

            На Петербургском международном экономическом форуме-2019 Александр Беглов обсудил с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым перспективы создания в северной столице международного математического центра.

            Глава города сообщил, что подготовка к 61-й международной математической олимпиаде уже началась. На ее проведение из бюджета Санкт-Петербурга в рамках софинансирования выделено более 130 млн рублей. Определены места проживания участников, разработаны проекты логотипов и фирменного стиля, готовится видеопрезентация, которая будет показана в этом году на юбилейном турнире в Великобритании.

            Как отметила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, решение предоставить Санкт-Петербургу право принять чемпионат мира по математике – признание его авторитета как современного математического образовательного центра.


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