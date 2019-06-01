«Самый дружный хоровод» образовали дети в Перми

В Перми в День защиты детей прошла международная акция «Самый дружный хоровод».

«В ней примут участие на самом деле самые разные дети – разного возраста, разных национальностей, разных физических возможностей. Сегодня этот детский дружный хоровод подчеркнет многообразие и разность детей, которые должны и могут во всем участвовать вместе», – рассказала перед началом акции ее организатор Ольга Зубкова «Рен ТВ».

Всего в мероприятии приняли участие более 8 тыс. детей и родителей из 23 регионов России, а также из Чехии, Алжира и Катара.

По задумке организаторов участники взялись за руки и образовали огромный хоровод, символизирующий мир, дружбу и единство людей со всей планеты. Также в рамках акции прошли конкурсы и праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям в Петербурге вручили ключи от микроавтобусов.