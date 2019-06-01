Беглов вручил многодетным семьям ключи от автомобилей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил многодетным семьям ключи от микроавтобусов, а детям-сиротам документы на квартиры.

«Автомобили вручали в первый день лета, чтобы их обладатели могли с комфортом отправиться на отдых», – сказано на сайте администрации Санкт-Петербурга. Отмечается, что транспортные средства получили семьи, где воспитывается семь и более детей.

На вручении Беглов заявил, что с каждым годом количество многодетных семей в Петербурге растет. «Это хорошая тенденция. Мы будем продолжать поддерживать такие семьи», – добавил он.

По данным администрации, в северной столице проживает более 43 тыс. многодетных семей, каждая четвертая из которых получает социальную помощь. Уточняется, что меры поддержки в ближайшее время будут расширены.

«Планируется изменить понятие «малообеспеченная семья», к которым будут относиться семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения. Это значительно увеличит количество семей, которые смогут получать помощь города», – сказано в сообщении.

Также с 1 января 2020 года женщинам, родившим или усыновившим двух и более детей одновременно, город предоставит социальную услугу по присмотру за детьми.

Кроме того, с будущего года «будет введена ежемесячная выплата 11 215 рублей для мам, которые находясь в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, захотят пройти профессиональное обучение или переподготовку».

Также 1 июня Александр Беглов вручил документы на квартиры 30 детям-сиротам.

«До конца этого года в общей сложности 559 ребят получат ключи от квартир, на следующий год мы тоже планируем порядка 600 квартир», – сказал он на церемонии вручения, передает ТАСС.

По данным пресс-службы администрации Петербурга, в городском бюджете на текущий год предусмотрен 1 млрд рублей для покупки жилья для детей-сирот. Сейчас на очереди стоят 1 118 человек.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга.