Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

«Произошло представление первым кандидатом документов о самовыдвижении, кандидат считается выдвинутым. Это врио губернатора Петербурга Александр Беглов», – сообщил Зацепа, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Беглов решил идти на выборы губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженца.

Напомним, 25 мая врио губернатора Петербурга согласился участвовать в выборах главы города. С таким предложением к нему ранее обратились члены Общественной палаты.

Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года после отставки Георгия Полтавченко. До этого он в 2008-2012 годах работал заместителем главы администрации президента, в 2012-2017 годах – полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017-2018 годах – в Северо-Западном федеральном округе.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

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