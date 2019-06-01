Познер выступил на стороне «желтых жилетов»

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1 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Рада едва не признала Крым частью России

В тексте постановления сказано, что российские власти усилили «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России» с 2014 годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Парламент Украины призвал страны НАТО и ОБСЕ ввести новые санкции против России, дабы пресечь «политику фактической ассимиляции коренных народов», у которых отняли «обучение на родном языке». Этот призыв состоит из вранья приблизительно полностью и ничтожен по содержанию, но интересен не этим. Судя по всему, Рада была в шаге от того, чтобы косвенно признать Крым частью России. Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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Зачем России сдавать Иран

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага. Подробности...
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Новоявленный «Плохиш» российского кино

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»? Подробности...
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Познер выступил на стороне «желтых жилетов»

               1 июня 2019, 11:11
            Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
            Текст: Евгения Шестак

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            Телеведущий Владимир Познер заявил, что он поддерживает движение «желтых жилетов» во Франции.

            Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о том, как он относится к «желтым жилетам», Познер заявил, что он не на стороне граждан, громящих магазины и автомобили.

            Телеведущий поддерживает тех, кто «еле-еле может прокормить своих детей».

            «Я всегда на стороне людей бедных, когда в стране существуют невероятно богатые. Я не против богатства, я против бедности. И «желтые жилеты» – выражение этого», – отметил Познер.

            Ранее Познер заявил, что больше чувствует себя французом или американцем, но не евреем.


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