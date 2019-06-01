Познер выступил на стороне «желтых жилетов»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что он поддерживает движение «желтых жилетов» во Франции.

Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о том, как он относится к «желтым жилетам», Познер заявил, что он не на стороне граждан, громящих магазины и автомобили.

Телеведущий поддерживает тех, кто «еле-еле может прокормить своих детей».

«Я всегда на стороне людей бедных, когда в стране существуют невероятно богатые. Я не против богатства, я против бедности. И «желтые жилеты» – выражение этого», – отметил Познер.

Ранее Познер заявил, что больше чувствует себя французом или американцем, но не евреем.