Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете опубликована видеозапись испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Напомним, американские СМИ заявили, что Россия провела впечатляющую модернизацию бомбардировщиков, которые теперь представляют угрозу для авианосцев США.