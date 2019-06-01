«Нашествие» решено провести без участия Минобороны

Минобороны России не будет представлено на рок-фестивале «Нашествие» в 2019 году, сообщила гендиректор «Мультимедиа холдинг» Евгения Киселева.

Такое решение было принято еще до прошлогоднего фестиваля, сказала она. Другие силовые ведомства также не будут представлены, «никакой замены» организаторы «не планируют».

Кроме того, нет информации о том, будут ли участвовать в фестивале пилотажные группы, передает ТАСС.