На парад Победы в Москве приехал Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем парада Победы в Москве, он присутствует на главной трибуне вместе с верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев появился на трибуне за несколько минут до начала парада вместе с российским президентом Владимиром Путиным, который тепло пообщался с присутствующими на главной трибуне ветеранами.

Напомним, ранее в Кремле объяснили отсутствие иностранных лидеров на параде Победы.

Газета ВЗГЛЯД писала, кого приглашают на Красную площадь на парад Победы.

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