На парад Победы в Москве приехал Назарбаев

Взгляд
9 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
Разделы

Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ждут моряки от нового главкома ВМФ РФ

Российское адмиралтейство возглавил 57-летний подводник Николай ЕвменовФото: Лев Федосеев/ТАСС
Владимир Путин произвел перестановки в командовании Военно-морского флота. Теперь уже бывшего главкома, адмирала Королева сменил адмирал Евменов. Моряки рассчитывают, что новый главком сможет повысить самостоятельность ВМФ. Некоторые из них полагают, что флот попал под слишком сильное влияние сухопутных генералов, не понимающих морского дела. Подробности...
Перейти а раздел…

Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
Перейти а раздел…

Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 11 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве начался парад Победы
            Силы ПВО отразили очередную атаку на ХмеймимАмериканский генерал призвал США подготовиться к российскому удару из АрктикиОтставной генерал опроверг миф о «фронтовых 100 граммах»В России подсчитано число живых участников Великой Отечественной
            МИД назвал главную претензию к США по выполнению ДСНВЗаслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего «Суперджета»«Ночные волки» прибыли в Германию для празднования Дня ПобедыСША договорились с Россией о дополнительных местах на «Союзах»
            Кого приглашают на Красную площадь на парад Победы?Пушков ответил на оскорбительное заявление Порошенко о «Бессмертном полке»Фильм Дудя создал проблемы для россиян в ЗамбииПомпео заявил о необходимости помешать строительству «Северного потока – 2»

            Главная тема


            Приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудию

            Потерялся во вселенной»


            Захарова посмеялась над ошибкой МИД Украины о Второй мировой

            «скорее всего, сбежал»


            В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

            «это не повод»


            Порошенко оскорбительно отозвался об акции «Бессмертный полк»

            Видео

            граница Украины


            Молдавия пригрозила Мерзликину тюрьмой

            «невежливость и бесстыдство»


            В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

            после трагедии


            Эксперт объяснил вспышку проблем с полетами «Суперджетов»

            западное кино


            Опасен ли для России фильм «Курск»

            операция в сирии


            Стало известно, как сработали «Панцирь-С1» и «Тор-М1» при атаке на Хмеймим

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            На парад Победы в Москве приехал Назарбаев

            9 мая 2019, 10:17

            Версия для печати

            Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем парада Победы в Москве, он присутствует на главной трибуне вместе с верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

            Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев появился на трибуне за несколько минут до начала парада вместе с российским президентом Владимиром Путиным, который тепло пообщался с присутствующими на главной трибуне ветеранами.

            Напомним, ранее в Кремле объяснили отсутствие иностранных лидеров на параде Победы.

            Газета ВЗГЛЯД писала, кого приглашают на Красную площадь на парад Победы.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............