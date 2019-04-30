В Кремле объяснили отсутствие иностранных лидеров на параде Победы

В этом году не отмечается юбилейная дата со дня Победы, поэтому специальных приглашений лидерам иностранных государств не направляли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия», –цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, такая практика существовала и раньше, Кремль не приглашает глав государств на обычные текущие праздники. На следующий год запланирована «очень важная и большая юбилейная дата», подчеркнул Песков.

Ранее управляющий делами президента Александр Колпаков заявил, что глав иностранных государств и правительств пригласят на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.