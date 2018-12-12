Мировых лидеров пригласят на празднование 75-летия Победы

Глав иностранных государств и правительств пригласят на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа» управляющий делами президента Александр Колпаков.

Он отметил, что сформированы 16 рабочих групп по подготовке торжественных мероприятий. Министерствам иностранных дел, здравоохранения, транспорта, Федеральному агентству по туризму, управлению делами президента совместно с правительством Москвы, в частности, поручено обеспечить приглашение глав иностранных государств и правительств и ветеранов, а также их встречу, размещение, организацию питания и т.д., передает ТАСС.

По словам Колпакова, к 75-летию Победы разработают юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Будут выполнены ремонтные работы и благоустройство мест проведения мероприятий.

Колпаков добавил, что Минобороны, управделами президента, полпреды президента и органы исполнительной власти в регионах организуют праздничные парады и салюты в Москве, городах-героях, торжественные мероприятия с привлечением войск в городах воинской славы. Будет открыт международный пресс-центр.

На Федеральное агентство по делам молодежи возложено волонтерское сопровождение парадов Победы и шествия «Бессмертный полк».

Новое заседание оргкомитета состоится в апреле 2019 года.

Оргкомитет приступил к работе, первое установочное заседание состоялось 23 ноября.

В заседании оргкомитета в среду принял участие президент России Владимир Путин.