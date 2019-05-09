Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы; он подчеркнул, что народ никогда не забудет подвиг тех, кто участвовал в этих ожесточенных боях, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, глава государства также поздравил всех участников торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Севастополя и Крыма.

«В памяти народа навеки останется беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года в ходе упорных, ожесточенных боев освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков, сделали еще один шаг на пути к Победе», – указал Путин.

Также российский лидер отметил особую роль Севастополя в истории России, в укреплении ее государственности, формировании традиций гражданственности и патриотизма; будучи надежным форпостом России на Черном море, он стойко отражал натиск врага, тем самым вписал яркие страницы в летопись Отечества.

Напомним, в России уже начали праздновать День победы. Главный военный парад состоится на Красной площади. Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая в Москве примут около 1 млн человек.

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