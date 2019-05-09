Порошенко объяснил, почему не уходит из политики

Проигравший выборы президент Украины Петр Порошенко рассказал, какую цель преследует, оставаясь в политике.

Он намерен «защитить европейский и евроатлантический курс Украины», передает ТАСС.

21 апреля во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом (73%) одержал кандидат Владимир Зеленский.

Осенью должны состояться парламентские выборы. Пока партия Порошенко занимает в рейтингах третье место с 13,2% голосов респондентов.