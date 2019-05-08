ФБР усилило давление на российских соотечественников в США

Федеральная служба безопасности (ФБР) значительно усилила давление на российских соотечественников, находящихся на территории Соединенных Штатов, заявил МИД России.

«ФБР заметно усилила давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности. В июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина, которой на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм», – сообщил российский МИД, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, а президент Владимир Путин отметил: «Посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего».