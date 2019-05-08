Британия и Германия отреагировали на отказ Ирана от ряда условий ядерной сделки

Великобритания предупредила Иран о последствиях, если не будут выполнены все обязательства по иранской ядерной программе, заявил министр по азиатскому и тихоокеанскому регионам Марк Филд.

По его словам, Соединенные Королевство обеспокоено такими действиями со стороны Ирана. В настоящий момент поддерживаются тесные контакты с другими участниками соглашения, передает РИА «Новости» слова Филда.

«Мы призываем Иран не предпринимать другие шаги, усиливающие напряженность, и следовать своим обязательствам. Пока еще преждевременно говорить о возвращении санкций, однако следует помнить, что они были сняты в обмен на ядерные ограничения в соответствии с СВПД. Если Иран не будет выполнять свои обязательства, то, разумеется, будут последствия», – подчеркнул министр.

Между тем Германия также заинтересована в сохранении сделки по иранской ядерной программе в полном объеме.

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, «частичное нарушение обязательств является неприемлемым».

Зайберт также отметил, что правительство ФРГ сожалеет о таком решении иранской стороны.

«Теперь сообща с нашими партнерами по «евротройке» мы детально изучим это заявление и решим, какие могут быть или должны быть дальнейшие шаги», – сказал он.

В среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран направил странам-членам соглашения по иранской ядерной программе пять писем, в которых объявил о приостановке выполнения части обязательств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такая ситуация сложилась из-за безответственного поведения США.

Политолог Алексей Малашенко рассказал газете ВЗГЛЯД о последствиях отказа Ирана от ряда условий ядерной сделки.