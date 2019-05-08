Школу фигурного катания им. Родниной переименовали в Ереване

Совет старейшин Еревана по предложению оппозиционной фракции переименовал школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Совет старейшин Еревана подавляющим большинством голосов переименовал школу фигурного катания имени Ирины Родниной в Ереванскую школу фигурного катания и хоккея», – цитирует сообщение пресс-секретаря столичной мэрии Акопа Карапетяна Sputnik.

Уточняется, что проект по переименованию подготовила фракция «Луйс», ранее обсудив его со всеми заинтересованными сторонами, включая спонсора школы.

Эта идея возникла после недавнего визита Родниной в Баку, где она вместе с другими российскими парламентариями приняла участие в шествии, посвященном событиям в Ходжалу. Она также сделала ряд заявлений на эту тему, которые были восприняты как «оскорбительные для армянского народа».

При этом Роднина является членом армяно-российской межпарламентской комиссии. В Ереване участие в шествии членов армяно-российской межпарламентской комиссии вызвало недоумение.

Напомним, спортивная школа фигурного катания имени Ирины Родниной была открыта в Ереване в 2015 году. Российские хоккеисты и фигуристы регулярно проводят там мастер-классы.

Ранее сообщалось, что Нина Мозер, которая привела к олимпийскому золоту Сочи пару Татьяна Волосожар / Максим Траньков, заявила, что не может и не хочет продолжать работу тренером по фигурному катанию.