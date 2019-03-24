Тренер олимпийских чемпионов отказалась работать в фигурном катании

Нина Мозер, которая привела к олимпийскому золоту Сочи пару Татьяна Волосожар / Максим Траньков, заявила, что не может и не хочет продолжать работу тренером по фигурному катанию; с таким заявлением она выступила в Сайтаме, где проходит чемпионат мира.

«Что делать дальше – мы будем решать все вместе, вернемся в Москву после 15 апреля. Сядем вместе и все обдумаем, как и год назад, когда я сказала ребятам «все», – сказала 54-летняя Мозер.

«Тренерская участь непростая, это испытание», – приводит ее слова ТАСС.

«Я, работая последний месяц с ребятами, каждый день задавала себе вопрос: «Как ты так жила последние восемь лет?» Я так больше не могу и не хочу», – добавила Мозер.

По окончании Олимпиады – 2018 она прервала непосредственную работу с парами, однако помогла в подготовке к чемпионату мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, завоевавших серебро в Сайтаме, а также Наталье Забияко и Александру Энберту, которые выиграли бронзу чемпионата мира.

В августе 2015 года Мозер сообщала, что ее воспитанники Татьяна Волосожар и Максим Траньков связали себя узами брака.

Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала обладательницей золота на чемпионате мира в Сайтаме, на третьем месте оказалась россиянка Евгения Медведева. Кроме того, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.