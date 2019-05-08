Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского

«В значительной мере Зеленскому удалось победить благодаря Авакову. В ходе голосования именно Аваков фактически сорвал использование админресурса со стороны Порошенко», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал то, что олигарх Игорь Коломойский посоветовал избранному президенту Украины оставить лишь одного министра из старой команды – главу МВД Авакова.

«Конечно, если Аваков сохранит свой пост, то это будет во многом благодаря связям с Коломойским, но номинально это не будет решение Зеленского. Президент по закону предлагает только министра обороны и министра иностранных дел, но не главу МВД», – пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, находящийся сейчас в Израиле из-за конфликта с Петром Порошенко и его окружением, заявил в интервью порталу Bihus.info: из нынешнего правительства при новом президенте Украины Владимире Зеленском необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова. Это самый профессиональный и «наименее скандальный» министр за последнее время, подчеркнул олигарх.

Кроме того, Коломойский заявил, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента Зеленского. Напомним, что во время недавней избирательной кампании окружение Порошенко использовало информацию о том, что Зеленский пользуется поддержкой олигархов, в первую очередь – Коломойского.

«Конечно, высказывание Коломойского в какой-то степени усиливает позиции Авакова, но в тоже время судьба правительства Украины будет решаться после парламентских выборов в зависимости от их результатов и в зависимости от того, кто будет формировать коалицию», – отметил Бортник. Напомним, что выборы в Верховную раду должны пройти 27 октября этого года.

«Вот тогда определится и судьба Авакова. Это первое. И второе – эту судьбу явно будет решать не Коломойский. Он представляет одну из групп влияния в окружении Зеленского. Это важная, сильная группа, но одна из. Навязать Зеленскому кандидатуру Авакова или любую другую Коломойскому вряд ли удастся. Это решение будет принимать сам Зеленский под влиянием многочисленных факторов, не только фактора Коломойского», – рассуждает Бортник.

По мнению эксперта, в большей степени это заявление Коломойского является маркером сформировавшегося во время выборов партнерства между группой «Приват» (которую контролирует олигарх) и частью партии «Народный фронт», которую возглавляет Аваков.

«В значительной мере благодаря Авакову Владимиру Зеленскому удалось победить на этих выборах. В ходе голосования именно Аваков фактически сорвал использование админресурса со стороны нынешнего президента Петра Порошенко», – подчеркивает украинский политолог. По его мнению, «если бы не Аваков, вероятность того, что компанию Зеленского удалось бы сломать административно во время проведения выборов, во время подсчета голосов, была очень высока». И только благодаря тому, что Аваков выступил в оппозиции действующему президенту, оппозиционный кандидат смог победить. Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.

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