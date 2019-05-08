Объявлен всероссийский мониторинг школьного питания

В Министерстве просвещения заявили, что планируют провести всероссийский мониторинг школьных столовых из-за жалоб на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей.

Поводом для проверки стала петиция матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян. На сайте change.org ее подписали более 45 тыс. человек, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что как минимум в трех российских регионах льготное питание для школьников отличается от платного – это Волгоградская и Ростовская области, а также республика Башкортостан.

«С января 2019 года мне приходиться объяснять расстроенному и обиженному ребенку, почему он ест кашу, а его одноклассники – котлету с гарниром», – заявила Петросян.

По ее словам, стоимость «социального» обеда составляет 40 рублей в день, для остальных детей – в среднем 65 рублей.

В пресс-службе администрации Волгограда отметили, что в школах действительно предусмотрены два меню, но изменить ситуацию «пока возможности нет».

При этом в Министерстве просвещения заявили, что планируют провести мониторинг всех регионов для выявления лучших региональных практик.

«Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания», – подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает издание, сейчас льготное меню не отличается от обычного в Крыму, Севастополе, Воронеже, Орле, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее в России предложили создать специальный государственный орган, который будет контролировать качество питания учащихся – Школпитнадзор.