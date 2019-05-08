В Британии назвали самые популярные способы обмана туристов

Более 5 тыс. граждан Великобритании пострадали от мошенников, предлагающих услуги в сфере туризма, пишет The Sun.

По данным туристической ассоциации ABTA (Action Fraud и Get Safe Online), за год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%, а финансовые потери жертв составили около 7 млн фунтов стерлингов, сообщает РИА «Новости».

Эксперты назвали три главных способа мошенничества. Около 53% столкнулись с продажей поддельных авиабилетов или уловками с бесплатными перелетами. Чаще всего жертвами мошенников становятся туристы, которые собираются поехать в Индию или страны Африки.

25% всех случаев мошенничества связаны с бронированием жилья. Так, отдыхающим предлагается оплатить отпуск на вилле, которая либо не существует, либо сдается от имени владельца, не имеющего никакого отношения к сделке.

Третий вид мошенничества связан с паломническими турами. Нередко путевки в такие путешествия продают турагентства, не имеющие соответствующей квалификации, при этом они часто завышают стоимость тура. Цена может превышать 10 тыс. фунтов (более 850 тыс. рублей). Уточняется, что особенно привлекательны для мошенников туристы, планирующие совершить хадж.

Ранее российских туристов на китайском острове Хайнань начали обманом выселять из гостиниц, отправляя в аэропорт на несуществующий рейс до Санкт-Петербурга.