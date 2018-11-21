В Китае начали обманом выселять из гостиниц российских туристов

На китайском острове Хайнань туристов «Жемчужной реки» начали обманом выселять из гостиниц, отправляя в аэропорт на несуществующий рейс до Санкт-Петербурга.

«Нам стало известно со слов туристов, которые связываются с Росавиацией, что их выселяют из гостиницы и отправляют по настоянию «Жемчужной реки» в аэропорт Хайкоу для вылета рейсом «ИрАэро» в Санкт-Петербург, однако такого рейса не существует в природе, о чем нас проинформировала «ИрАэро». Таких туристов десятки. Сейчас стоит задача проинформировать туристов о том, что выезжать с территории гостиницы в аэропорт не следует и что никакого рейса не запланировано, это очередной обман», – сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

При этом ранее китайская газета «Хайнань жибао» писала о том, что «Жемчужная река» и туристическое управление города Хайкоу бесплатно выделят дополнительные рейсы для застрявших туристов, а также обеспечат их жильем и питанием до момента возвращения в Россию, пишет ТАСС.

Согласно данным Росавиации, точных данных о количестве безбилетных туристов «Жемчужной реки» и их местонахождении нет. Кроме туроператора, об этом никто не осведомлен. Ведомство в ручном режиме связывается с российскими туристами и обговаривает варианты вылета.

«По информации туристов, на связь представители «Жемчужной реки» не выходят, туристам приходится перемещаться по острову Хайнань (к примеру, в аэропорт) за свой счет, никакой информации от туроператора о планах вылета туристов нет. Росавиация продолжает работу по отправке соотечественников на родину», – рассказал Извольский.

По данным Генерального консульства России в Китае, на острове в настоящий момент находится около 230 туристов «Жемчужной реки». Авиакомпания «ИрАэро» сообщила примерно о полутора тысячах россиян, некоторые из которых ждут вылета еще с 8 октября.

Напомним, туроператора «Жемчужная река» исключили из реестра туроператоров. На острове Хайнань из-за долгов компании остались российские туристы. Ростуризм и Ассоциация «Турпомощь» создали оперативный штаб для защиты прав россиян, застрявших в Китае. Сотрудники Ростуризма вылетели в КНР, чтобы предотвратить выселение российских туристов из отелей, а также работать с теми, чьи туристические визы подходят к концу.