«Жемчужную реку» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил два принадлежащих туроператору «Жемчужная река» юридических лица из Единого федерального реестра туроператоров.

«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Жемчужная река» и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: ООО «Тревел Дизайнерс», ООО «Геркулес трэвел», – говорится в приказе ведомства.

Согласно данным на сайте турпоператора, ответственность этих юридических лиц застрахована на сумму 80 млн рублей. Однако у хабаровского страховщика «ХОСКА» с лимитом ответственности в 60 млн рублей в мае 2018 года отозвали лицензию, пишет ТАСС.

По словам ЦБ, «ХОСКА» продолжает нести ответственность по действующим страховым договорам. Обязательства перед «Жемчужной рекой» действуют у компании до конца весны 2019 года.

При этом для вывоза туристов «Жемчужной реки» с китайского острова Хайнань в формируется оперативный штаб, в состав которого войдут сотрудники Ростуризма и Ассоциации «Турпомощь», – сообщается на сайте Ростуризма.

«Кроме того, к участию в работе штаба приглашаются представители Минтранса России, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Росавиации и Роспотребнадзора», – дополняет ведомство.

Оперативный штаб будет контролировать ситуацию с возвращением застрявших в Китае туристов, а также принимать необходимые меры для защиты их прав и законных интересов. С этой же целью Ростуризм наладил взаимодействие с посольством Китая в России.

Сотрудники ведомства вылетели на место для персональной работы с туристами, чьи групповые туристические визы подходят к концу, и теми, кого готовы выселять из отелей, согласно указанным в туристической путевке датам.

Напомним, российские туристы застряли на острове Хайнань в связи с долгами «Жемчужной реки» перед авиакомпанией. По данным СМИ, отдыхающих россиян начали вывозить из Китая, «понимая, что «Жемчужная река» за это не заплатит».