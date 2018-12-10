Начался вывоз застрявших в Китае российских туристов

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывоз российских туристов из китайского города Хайкоу, ранее они не могли вылететь из Китая, так как у туроператора были долги перед авиаперевозчиком, сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый (борт) в Казань летит. Планируем, что сейчас будем готовить самолет. Также создаем антикризисный штаб вылета самолета из Китая, понимая, что (туроператор) «Жемчужная река» за это не заплатит», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что генконсульство России направило правительству китайской провинции Хайнань ноту с просьбой оказать помощь в урегулировании ситуации с российскими туристами.

Напомним, с субботы из китайского Хайкоу (остров Хайнань) не могут вылететь около 360 туристов, которые застряли там из-за того, что авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу и отказалась перевозить туристов компании «Жемчужная река» из-за долгов турфирмы.