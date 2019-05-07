Брэд Питт отреагировал на слухи о возвращении к Энистон

Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на слухи о том, что он снова «сошелся» со своей экс-супругой Дженнифер Энистон.

Репортер подловил Питта на улице, когда тот шел к своей машине. Услышав вопрос об Энистон, Питт «от неожиданности сначала опешил», пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Daily Mail.

«О, боже мой», – заявил, рассмеявшись, актер, после чего уехал.

Репортер сфотографировал Питта и сделал ему комплимент по поводу внешнего вида.

В феврале 2018 года СМИ сообщили, что Энистон созванивалась с Питтом перед уходом от мужа – режиссера и актера Джастина Теру. Позднее сообщалось, что у Питта, которого неоднократно видели в компании Энистон, роман с профессором Массачусетского технологического института Нэри Оксман.