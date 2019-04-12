Анджелина Джоли решила вернуть Брэда Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли специально затягивает развод с актером Брэдом Питтом, надеясь вернуть его в семью, утверждают британские таблоиды.

О намеренном затягивании бракоразводного процесса Анджелиной Джоли с целью вернуть Питта, сообщает британское издание The Sun со ссылкой на близкий к артистам источник.

Источник издания уточнил, что Джоли дала Питту понять о своих намерениях. Однако актер эту идею отверг, он намерен лишь поддерживать с бывшей супругой дружеские отношения ради детей.

Напомним, о разводе Питта и Джоли стало известно осенью 2016 года. После этого полиция начала проверку в отношении Питта из-за сообщений о жестоком обращении с детьми. Позже было объявлено, что никаких свидетельств подобного поведения не обнаружено. А в конце 2018 года сообщалось, что актеры договорились об условиях опеки над детьми.

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