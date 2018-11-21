Джоли и Питт договорились об опеке над детьми

Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт в рамках бракоразводного процесса договорились о порядке процедуры опеки над детьми, сообщила адвокат актрисы Саманта Блей Диджин.

Джоли и Питт договорились об опеке «несколько недель назад», соглашение «подписано обеими сторонами, а также судьей», передает ТАСС со ссылкой на Reuters

В основу договоренности легло мнение «эксперта в области опеки над детьми». По словам адвоката, эта договоренность «делает ненужным (бракоразводный) суд».

Детали договора засекречены «во имя интересов детей».

Напомним, Джоли в судебном обращении обвинила Питта в том, что он платит ей недостаточно алиментов на содержание детей. Юристы Питта ответили на обвинения.