Стало известно о романе Брэда Питта с профессором технологического института

Голливудского актера Брэда Питта неоднократно видели в кампании бывшей жены Дженнифер Энистон, однако сейчас журналистам стало известно о его романе с Нэри Оксман.

Профессор Массачусетского технологического института, архитектор, дизайнер и художница Нэри Оксман стала новой подругой актера Брэда Питта, сообщает издание Page Six.

Питта стали часто замечать в компании 42-летней брюнетки Нэри Оксман. Женщина работает профессором Массачусетского технологического института, она популярный в США архитектор, дизайнер и художница.

Публикация от @zuckerprince 5 Апр 2018 в 5:45 PDT

Питт и Оксман сотрудничают в рамках благотворительного проекта экологичных домов. После урагана в Новом Орлеане, прошедшем в 2005 году, актер создал благотворительный фонд Make it Right. Организация занимается строительством домов. в который можно было перечислять деньги на строительство экологичных домов. Как раз в данный момент

Бракоразводный процесс Питта и Анжелины Джоли уже близится к завершению, поскольку они сумели договориться об опеке над детьми.