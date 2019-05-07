ВСУ обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции

Украинские силовики обстреляли из гранатомета автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, заявил представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ведомства подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Огонь был открыт с западной стороны дороги из подствольного гранатомета. Разрыв гранаты произошел вблизи автобуса, сообщается на сайте СЦКК.

«Кроме того, вооруженные формирования Украины подвергли гранатометному и снайперскому обстрелу район Васильевской насосной станции. Рабочая смена на данный момент не может выехать, персонал находится в укрытии», – сказано в сообщении.

В конце апреля ВСУ обстреляли из минометов район Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей; персонал предприятия был эвакуирован.

В канун Пасхи украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

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