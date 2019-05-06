Самолет разбился в Мексике

Частный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого могли находиться 13 человек, разбился в Мексике.

Аваиалайнер пропал во время полета над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила и разбился в горной местности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Info 7.

Согласно предварительным данным, на борту могли находиться 13 человек: 11 пассажиров и два члена экипажа.

Пока информации о пассажирах и экипаже нет. Сообщается, что самолет направлялся из Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей после прошедшего поединка по боксу.

В 2018 году в мексиканском штате Дуранго потерпел крушение авиалайнер Embraer 190 компании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек, включая 97 пассажиров и четырех членов экипажа. Самолет упал почти сразу после взлета.