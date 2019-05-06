Машины посольства Италии и полиции столкнулись в центре Москвы

В центре Москвы в результате столкновения машины посольства Италии и автомобиля полиции пострадали три сотрудника патрульно-постовой службы.

«В Мерзляковском переулке возле дома №18 произошло ДТП с участием автомобилей посольства Италии и патрульно-постовой службы. Предварительно пострадали трое сотрудников ППС», – приводит РИА «Новости» слова источника из экстренных служб Москвы.

По его словам, две полосы движения автотранспорта перекрыты из-за ДТП. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Согласно предварительной информации МВД, «водитель иномарки не справился с управлением на Мерзляковском переулке, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем отдела МВД по району Арбат».

Представитель МВД сообщил, что на месте аварии уже находятся сотрудники ГИБДД и врачи. Медики осматривают пострадавших полицейских.

В прошлом году двое полицейских погибли, трое получили травмы в Орловской области в результате ДТП с участием четырех машин.